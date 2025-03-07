الجمعة 07 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، إيمي سمير غانم حكما للمباريات رغم حملها بالحلقة الـ 7 من "عقبال عندكوا"

عقبال عندكوا، فيتو
عقبال عندكوا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل عقبال عندكوا بعض الأحداث الكوميدية، حيث حققت دعاء "ايمي سمير غانم" حلمها في العمل كحكم لمباريات كرة القدم، حيث اصدرت لجنة الحكام قرارا بقبولها، إلا ان المفاجأة كانت في أنها حامل في أشهرها الأخيرة 

 

ورغم ذاك كله تولت دعاء مهمة تحكيم مبارك هامة رغم حملها، ليفاجأ الجميع بنزلوها ملعب المبارة برفقة أطفالها، كما تسببت في بعض الكوارث اثناء المبارات، مما جعل الجمهور يسخر منها.

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

 

قصة مسلسل عقبال عندكو

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكو

 

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

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أبطال مسلسل عقبال عندكو قصة مسلسل عقبال عندكو مسلسل عقبال عندكو
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