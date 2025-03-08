السبت 08 مارس 2025
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السيسي في اليوم العالمي للمرأة: السيدة المصرية رمز العطاء، شريكة فاعلة في مسيرة التنمية والبناء، سند وطنها في كل الظروف، ونحن ملتزمون بدعمها وتمكينها ورعايتها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يحتفل العالم اليوم السبت الموافق 8 مارس بـ يوم المرأة العالمي وبهذه المناسبة العالمية توجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة له اليوم  بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية رمز العطاء والصبر والتدبير، مؤكدا أن المرأة المصرية شريكة فاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال.

 

السيسي يؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها 

وتابع الرئيس السيسي: في هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها وأضاف الرئيس.. كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة.

 

مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي

وإيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني ترصد فيتو أبرز مكتسبات المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

عام  2017 عام للمرأة المصرية 

- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام  2017 عام للمرأة المصرية وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

- في إطار إعلان عام 2017 عامًا للمرأة كلف الرئيس السيسي الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
- التمكين السياسي ومدى اهتمام وحرص القيادة السياسية ممثلة في استمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية والاعتماد عليها في المناصب القيادية والتنفيذية.

- الدولة المصرية اتخذت كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15% والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات.

 

زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية 

- جاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.

- بعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم المصرية  عام 2018 بالإضافة الي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل علاوة على 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، ومن المستهدف في 2030 وصول نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية  لـ 25%.

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