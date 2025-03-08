رسالة الرئيس السيسي للمرأة المصرية في يومها العالمي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم المراة العالمي، إنه في يوم المرأة العالمي، أتوجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال.

وأكمل الرئيس السيسي: في هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها وأضاف الرئيس.. كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة.

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