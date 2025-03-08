السيسي: ملتزمون بدعم المرأة المصرية وتمكينها ورعايتها
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بدعم المرأة المصرية وتمكينها ورعايتها.
وقال الرئيس السيسي بمناسبة يوم المرأة العالمي: “في يوم المرأة العالمي، أتوجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال”.
وأضاف: “ كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة”.
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