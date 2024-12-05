المراهقات.. بدأ عرضه في مثل هذا اليوم عام 1960.. تم إدراجه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.. كواليس اعتذار سعاد حسني عن عدم المشاركة فيه.. ولماذا نصحت وزارة التربية والتعليم الأسر بمشاهدته؟

فى مثل هذا اليوم 5 ديسمبر 1960 عرض الفيلم العربى "المراهقات" الذى اختير ضمن أفضل 100 فيلم فى السينما المصرية باستفتاء النقاد، والفيلم بطولة وإنتاج ماجدة الصباحى، وقصة وسيناريو وحوار على الزرقانى، وإخراج أحمد ضياء الدين، قصة الفيلم عبارة عن سيناريو كتب للفتيات فى سن المراهقة من خلال ثلاث فتيات تمثلن أكثر من نموذج اجتماعى، حقق الفيلم نجاحا واستمر عرضه أكثر من عشرين أسبوعا.

وتدور أحداث فيلم "المراهقات" حول ثلاث طالبات في سن المراهقة، الأولى "ندى" فتاة جميلة تعيش مع أم ذات عقلية رجعية، وأخ يفرض سيطرته بالحق وبالباطل عليها، والثانية "صفية" الفتاة الفقيرة التى تحب أحمد الشاب الرومانسي ابن زوج أمها، لكنها مع حبيبها الخجول يعانيان من سطوة الأب الذي يتعامل مع الجميع بقسوة شديدة، والفتاة الثالثة "سناء" التى تنتمي لعائلة غنية لا تدرى أحوال بناتها يعيش كل فرد فيها فى واد، تتعرف ندى على عادل الضابط الطيار في إحدى الحفلات عند زميلتها سناء الفتاة المتحررة فى حفل يوم ميلادها، وتخرج معه في الطائرة التي يقودها، وتتغيب عن المدرسة، مما يسبب لها المشاكل، حيث تبلغ الناظرة الأم، ويتقدم عادل لخطبتها لكن أسرتها ترفض ارتباطهما، وتجبرها على أن تخطب من ابن خالتها بعد إهانتها وضربها.

أفيش فيلم المراهقات

وفى فيلم المرهقات تصاب ندى بانهيار عصبي لا يشفيه منها إلا عودتها لحبيبها الطيار فتوافق الأسرة على ارتباطهما حتى تسترد الابنة صحتها، أما صفية فإنها تعانى عندما يطرد زوج أمها القاسى ابنه الذي تحبه، بعد لقاء بينهما، ينتج عن هذا اللقاء أن تحمل منه، أما سناء فتحاول التحلل من عائلتها بالزواج من رجل ثرى مسن.

فيلم يكشف المسكوت عنه

وتعتبر الفنانة ماجدة الصباحى من أوائل الفنانات التي اهتمت بعرض قضايا هامة تمس قضايا المجتمع حتى إنها تقوم بإنتاج هذه النوعية من الأفلام، منها فيلم "المراهقات" الفيلم الاجتماعى الوطنى الذى حاول كشف المسكوت عنه من مشاكل المجتمع فكان جرس إنذار ينبه إلى ضرورة إيجاد حلول لقضايا الشباب.

ماجدة فى المراهقات



وفى أحد حواراتها قالت الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى إنها تعتبر الفيلم الاجتماعى فيلمًا وطنيًّا فالأعمال الفنية التى الغرض منها كشف المسكوت عنه من مشاكل المجتمع والتنبيه من خطورتها لإيجاد حلول لها هو عمل وطنى فإصلاح المجتمع هو إصلاح للوطن، من هذه النوعية من الأعمال فيلم "المراهقات" الذى قدمته أوائل الستينيات.

حياة ماجدة مشابهة للفيلم

وأضافت ماجدة عن ذكرياتها في المراهقات: للمراهقات حكايات كثيرة ممتعة عندى خاصة وهو فيلمى الثانى بعد "أين عمرى"، كانت حياتى مشابهة لأحداث الفيلم، والذى كنت صاحبة فكرته، كانت هذه هي طريقة معيشتى في بيت الأسرة، وهكذا كان يعاملني شقيقى مصطفى الصباحى، فخرجت على الشاشة شخصية مصطفی الصباحي في أخي الذي جسدها الفنان عمر ذو الفقار كما هى تماما فى الحقيقة، تحمل العنف الشديد الذي يدفعه الحب والخوف على دائما، كما خرجت شخصية والدتي بها مبالغة بعض الشيء عن أمي في الحقيقة، التى كانت لیست بكل هذا العنف، وخرجت شخصية أبي الحنون على دائمًا في شخصية جدي، الذي مثلها حسين رياض بكل إتقان، ونظرًا لنجاح الفيلم أعجبت به وزارة التربية والتعليم، ووزعت منشورًا تطالب أولياء الأمور بالذهاب بأولادهم لمشاهدة الفيلم في السينما.

سعاد حسنى رفضت فيلم المراهقات

والغريب أن ترفض الفنانة سعاد حسنى التمثيل فى فيلم “المراهقات” حين رشحتها ماجدة لدور صفية البنت الثانية فى الفيلم، بالرغم من أن سعاد حسنى كانت حتى ذلك الوقت لم تمثل فى السينما، تقول ماجدة الصباحى: رشحت سعاد حسني لدور زميلتي صفية في الفيلم، فقد كنت أشاهدها مع شقيقتها المطربة نجاة الصغيرة، ووجدتها لطيفة وجميلة، وكانت وجهًا جدیدًا لم تقدم على التمثيل من قبل، واتفقت معها على أن تجسد دور صديقتى في المدرسة وكانت سعيدة جدا بهذا الدور، ولكنها فجأة بعد مرور بضعة أيام اعتذرت لي لأنها تعاقدت على فيلم "حسن ونعيمة"، أول أفلامها مع محرم فؤاد، وقبلت اعتذارها وتمنيت لها النجاح والتوفيق، وأسندت الدور إلى ممثلة كانت جديدة أيضا وهي الجميلة زيزي مصطفى التي برعت في تأديته، وكان انطلاقتها الحقيقية.

جسدت ماجدة دور ندى البنت المراهقة التي تتعرض للتمييز داخل أسرتها، وبالرغم من أنها كانت قد تخطت الثلاثين من عمرها، إلا أنها وحسب شهادة النقاد استطاعت أداء دور بنت 16 سنة بجدارة، أما صفية فقد أدت دورها الفنانة زيزي مصطفى في أول ظهور لها أمام الكاميرا وقد دفعت بها ماجدة الى التمثيل معها فى الفيلم.

أجر ثلاثة آلاف جنيه لـ رشدي أباظة في فيلم المراهقات

ويحكى الفنان رشدى أباظة وكان فى بداياته عن ظروف انضمامه إلى أسرة فيلم المراهقات فقال: بعد الانتهاء من تصوير فيلمى "أنا وأمى" اتصلت بى ماجدة لأنها منتجة الفيلم وقالت لى إيه رأيك في المراهقات؟ فقلت لها: أجمل حاجة في الدنيا، فضحكت وقالت: لك دور في فيلمي القادم وتم التعاقد على "المراهقات" بأجر ثلاثة آلاف جنيه.

ماجدة ورشدى أباظة فى المراهقات

حقق فيلم "المراهقات" وقت عرضه عام 1960 مشاهدة جماهيرية كبيرة، واستمر عشرين أسبوعا، واختلف حوله النقاد، وأثار ضجة كبرى فى الشارع المصري، بسبب تطرقه لأول مرة لموضوع جريء وهو فترة المراهقة، وإهمال الأهل لهذه الفترة المليئة بالمشاكل والتغييرات الجسدية والهرمونية من عمر أبنائهم، وما ضاعف من هذه الضجة قبلات رشدي أباظة الحارة لعذراء الشاشة الفنانة ماجدة التى كانت ترفض منذ بدايتها التمثيل القبلة السينمائية بل وتشترط عدم وجودها قبل التعاقد على أى فيلم.

حسن إمام: أسلوب فيلم المراهقات راق بعيدا عن الابتذال

وكما كتب الناقد حسن امام عمر عن الفيلم يقول إن القضايا التى طرحها فيلم "المراهقات" هو ما تعانى المرأة المصرية منها حتى الآن على الرغم من التطور الذى حدث فى المجتمع والحرية الظاهرية فلا زالت المرأة هى عدو المرأة، ولا تزال قضايا العلاقات خارج إطار الزواج لا تلقى الحلول الجذرية لحماية المرأة لأنها فى النهاية الطرف الأضعف، ومن هنا كان فيلم المراهقات له السبق فى طرح قضايا الفتيات فى مرحلة المراهقة المسكوت عنها بأسلوب راق بعيدا عن الابتذال، ولذلك حقق نجاحا جماهيريا حتى حين يتم عرضه بالتلفزيون.

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