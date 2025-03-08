القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم حفل إفطارها السنوي

نظمت اليوم السبت، القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية حفل الإفطار السنوي، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كان في استقبال الضيوف، مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة بالإسكندرية.



حضر حفل الإفطار عدد كبير من الشخصيات العامة يتقدمهم أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وعدد من الصحفيين، والقناصل المعتمدين بالإسكندرية، ولفيف من الاعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأبناء الجالية السعودية بالإسكندرية.



وأكد القنصل السعودي، في كلمة على هامش حفل الإفطار، عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.



من جهته، شدد محافظ الاسكندرية، على قوة العلاقات المصرية السعودية، وذلك برعاية ودعم من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويعد حفل الإفطار تقليدا سنويا تقيمه القنصلية السعودية في الإسكندرية، للتعرف عن قرب على المجتمع السكندري وكبار الشخصيات العامة بالإسكندرية.

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