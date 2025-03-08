محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، حصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وساوثهامبتون، بعد ما نجح في تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت 3-1 لصالح الريدز.

وفاز فريق ليفربول، على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وسجل ويليام سمولبون الهدف الأول لـ ساوثهامبتون بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، فيما سجل ليفربول هدفين في ظرف 3 دقائق عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 52، ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 87 عن طريق ركلة جزاء أيضا.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

في خط الوسط: رايان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كويمين كيليهير، كوانساه، أندي روبرتسون، جيمس ماكونيل، أليكسس ماك أليستر، واتارا إندو، هارفي إليوت، فريدريكو كييزا.

تشكيل ساوثهامبتون ضد ليفربول

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام ساوثهامبتون

وخاض الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 13 مباراة ضد ساوثهامبتون، ساهم خلالها في تسجيل 15 هدفا، بعدما أحرز 11 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وخلال اللقاءات الـ13 الماضية أمام ساوثهامبتون، قاد صلاح ليفربول لتحقيق 11 انتصارات مقابل التعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مثلها.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

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