الأحد 09 مارس 2025
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اقتصاد

طن اليوريا العادي يتراجع 3665 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21363.6 جنيه للطن، بارتفاع 364 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8540 جنيهًا للطن، بانخفاض 3560 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و19500  جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13383.3 جنيه، بانخفاض 1117 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و15 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22318.1 جنيه للطن، بانخفاض يقدر بـ 15 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 8735 جنيهًا للطن، بانخفاض 3665 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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