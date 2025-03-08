السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص سيرا على قدميه دون موكب أو حراسة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، منفردا، سوق كفر البدماص بمدينة المنصورة، للوقوف على والتأكد من أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك ومختلف السلع المعروضة

والتقى البائعين واستمع إليهم عن الأسعار المعروضة، وأبدى رضاه بمستوى الأسعار المعلنة، مؤكدا لهم دعمه الكامل لاستمرار عرض منتجاتهم وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههم في السوق.


محافظ الدقهلية في سوق كفر البدماص بالمنصورة للتعرف على الأسعار

وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، بتعميم الأسعار المعلنة بسوق كفر البدماص للخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك ومختلف السلع الغذائية المعروضة، على منافذ بيع الخضروات والفاكهة، وأسواق اليوم الواحد، وأن تلتزم المنافذ بأقل من أسعار السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لغلق كل منفذ لا يلتزم بالأسعار المخفضة، وشدد على شن حملات التفتيش اليومية على جميع المنافذ وأسواق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة.

 

محافظ الدقهلية  يستمع إلى البائعين

وتفقد محافظ الدقهلية السوق منفردا من أوله لاخره للاستماع إلى البائعين، والتقى بالمواطنين في السوق وتبادل معهم الحديث عن الأسعار بالسوق وأبدوا رضاهم عنها مقارنة بالاسعار خارج السوق، وأكد المحافظ لهم سعيه الدائم لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع المنافذ وأماكن البيع، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية في جميع مراكز ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين في قضاء احتياجاتهم الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار السلع الغذائية الخضروات والفاكهة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حافظ الدقهلية مراكز ومدن المحافظة مراكز ومدن المحافظ

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

بمناسبة يوم المرأة العالمي، المركزي للإحصاء: 17.1% معدل البطالة للإناث.. 16% مقدار تمثيل السيدات في الحكومة 2024.. ونسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.6%

قد يؤدي إلى اعتام العدسة، تأثير التهاب المفاصل الصدفي على العين

الكرملين يهاجم ماكرون: ينتهج سياسة الكذب
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

محمد رمضان يتسبب في بكاء رجل بالشارع (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك ساوثهامبتون

محمد صلاح يقود ريمونتادا ليفربول أمام ساوثهامبتون 3-1 بالدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة هتك عرض طفلة الشرقية

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

منوعات

المزيد

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو الشهيد الحق؟، وزير الأوقاف السابق يوضح منزلة الشهداء عند ربهم

كيف تحمي علاقاتك من الانهيار؟، عمرو خالد: هذه طريقة النبي لكسب قلوب الناس (فيديو)

أهميتها والزي المناسب لها وسبب السجود، علي جمعة يوضح للطلاب أبرز أحكام الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية