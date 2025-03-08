السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نونيز وصلاح، ليفربول يسجل هدفين في 3 دقائق في شباك ساوثهامبتون

ليفربول
ليفربول

مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، سجل ليفربول، هدفين في شباك ساوثهامبتون في 3 دقائق من المباراة التي تجمع الفريقين الآن على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل نونيز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 52، فيما ضاعف محمد صلاح النتيجة بالدقيقة 55 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الريدز.

 

هدف ساوثهامبتون في شباك ليفربول 

وسجل ويليام سمولبون الهدف الأول لـ ساوثهامبتون في شباك فريق ليفربول، بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

في خط الوسط: رايان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كويمين كيليهير، كوانساه، أندي روبرتسون، جيمس ماكونيل، أليكسس ماك أليستر، واتارا إندو، هارفي إليوت، فريدريكو كييزا.

تشكيل ساوثهامبتون ضد ليفربول

Southampton starting team: Ramsdale, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek (captain), Manning, Ugochukwu, Smallbone, Grønbæk, Dibling, Fernandes, Kamaldeen. Substitutes: McCarthy, Sugawara, Welington, Stephens, Bella-Kotchap, Aribo, Lallana, Archer, Onuachu. On the right side of the line-up graphic is a picture of Taylor Harwood-Bellis who is wearing the yellow away shirt and grabbing the bottom of it with both hands, while looking straight towards the camera and smiling.

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام ساوثهامبتون

وخاض الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 12 مباراة ضد ساوثهامبتون دون مباراة اليوم، ساهم خلالها في تسجيل 13 هدفا، بعدما أحرز 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، علما بأنه أحرز هدفين في فوز الفريق الأحمر 3-2 على الفريق الملقب بـ(القديسين) في مباراة الفريقين بجولة الذهاب للبطولة، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، على ملعب سينت ماري.

وخلال اللقاءات الـ12 الماضية أمام ساوثهامبتون، قاد صلاح ليفربول لتحقيق 10 انتصارات مقابل التعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مثلها.

ويسعى  محمد صلاح، إلى العودة لهز الشباك مرة أخرى، بعدما صام عن التسجيل في مباراتي ليفربول الأخيرتين أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، وسان جيرمان بدوري الأبطال، لا سيما في ظل الدفاع الهش، الذي يعاني منه ساوثهامبتون.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته بشكل أكبر والاقتراب خطوة أكثر نحو لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ساوثهامبتون، بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، حيث خاض مباراة أكثر، في حين أن ساوثهامبتون لديه 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ساوثهامبتون ليفربول ساوثهامبتون وليفربول ساوثهامبتون ضد ليفربول ساوثهامبتون امام ليفربول مباراة ساوثهامبتون وليفربول مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول مباراة ساوثهامبتون امام ليفربول

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون يسجل الهدف الأول في ليفربول

شيكابالا أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كأس مصر

ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام ساوثهامبتون بعد 30 دقيقة

ليفربول يتعادل مع ساوثهامبتون سلبيا بعد مرور 15 دقيقة بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتأخر بهدف أمام ساوثهامبتون في الشوط الأول (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بمشاركة مرموش، نوتنجهام يخطف فوزا غاليا من السيتي 1-0 بالدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يسجل هدفا قاتلا في شباك السيتي بالدقيقة 84
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

محمد رمضان يتسبب في بكاء رجل بالشارع (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك ساوثهامبتون

محمد صلاح يقود ريمونتادا ليفربول أمام ساوثهامبتون 3-1 بالدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة هتك عرض طفلة الشرقية

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

منوعات

المزيد

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو الشهيد الحق؟، وزير الأوقاف السابق يوضح منزلة الشهداء عند ربهم

كيف تحمي علاقاتك من الانهيار؟، عمرو خالد: هذه طريقة النبي لكسب قلوب الناس (فيديو)

أهميتها والزي المناسب لها وسبب السجود، علي جمعة يوضح للطلاب أبرز أحكام الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية