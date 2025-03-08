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أسعار الذهب اليوم السبت في قطر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في قطر

 شهدت أسعار الذهب  في السوق القطري اليوم السبت 8-3-2025، استقرارا بجميع الأعيرة في التعاملات اليوم المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال. 

 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 340 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 312 ريالات، بينما سجل عيار 21 في قطر 298 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 255ريالا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 198 ريالا.

 

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