وفد من حماس يصل القاهرة لإجراء مباحثات بشأن غزة

وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة عشية إجراء مباحثات بشأن الهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، حسبما أفاد مسئولان في الحركة، اليوم الجمعة.

وقال أحد المسئولين لـ"فرانس برس"، إن "وفدا قياديا رفيع المستوى في حركة حماس برئاسة محمد درويش القائم بأعمال رئيس الحركة وصل إلى القاهرة بعد ظهر الجمعة".

وأشار إلى أنه سيلتقي "السبت مسئولين في مصر للتشاور حول تطورات الوضع، وما وصلت إليه الجهود لتنفيذ اتفاق وقف النار وما يتعلق ببدء المرحلة الثانية".

وانتهت السبت الماضي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى في غزة، بينما ترفض إسرائيل حتى الآن بدء المرحلة الثانية، وهددت أكثر من مرة باستئناف الحرب.

وحذرت حركة حماس من احتمال تعرض الاسرى للقتل إذا استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة في بيان مصور عبر تقنية الفيديو، إن "أي تصعيد للعدوان" ضد الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى قتل عدد من الأسرى.

وحمّل المتحدث إسرائيل مسؤولية مقتل الاسرى، وكذلك عدم التزامها بالاتفاق المتعلق بغزة.

ووفقا للمعلومات الإسرائيلية، لا تزال حركة حماس تحتجز 24 أسيرا و35 جثة داخل قطاع غزة.

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