وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات "الوزارة"

كرّم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدة مجالات من أبناء المحافظة.

أسماء المكرمين

كرم وكيل وزارة التربية والتعليم، الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أنشطة المديرية للاتحادات الطلابية لعام 2023/2024، وهم؛ أمين طه الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية، وحموده كامل يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، والسيد إبراهيم ياسين، موجه أول الاتحادات الطلابية، وفتحية محروس موسى، مسئول اتحاد طلاب المديرية.

كما كرم وكيل الوزارة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة للتعليم العام 2024/2025، ومسابقة الكاريكاتير الصحفي 2023/2024، للفائزة الدكتورة داليا شحاتة محمد عليبة، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي.

كما كرم وكيل الوزارة، الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة معلم مبدع خبير من شركة مايكروسوفت العالمية 2024/2025، وهم؛ هاني حمدان إسماعيل، منسق برامج مايكروسوفت بالمديرية، ومها عبد الحي قطب، معلم علوم بمدرسة القرضا للتعليم الأساسي، ومنى مصطفى متولي، معلم علوم بمدرسة الزهور الرسمية للغات، بمدينة كفرالشيخ، وإيمان عبد الحميد أحمد، معلم لغة إنجليزية بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية، بمدينة كفرالشيخ، وأحمد عبدالله بظاظو، موجه بإدارة دسوق التعليمية، وبثينة محمود المرشدي، وكيل مدرسة العجوزين الإعدادية، بدسوق، وأميرة محمود المأموني، أخصائي تكنولوجيا بمدرسة فوه للتعليم الأساسي.

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