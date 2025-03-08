السبت 08 مارس 2025
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويتابع انتظام الدراسة

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

 نفذ الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ جولة تفقدية بعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام الدراسة والتقييمات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

  • تفاصيل الجولة

وقد شملت الجولة عددًا من المدارس من بينها مدرسة النطاف تعليم أساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، إذ حرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على انتظام الطلاب داخل الفصول ومتابعة أعمال التقييمات والنظافة العامة في المدارس والتأكد من التزام المعلمين بالحضور وتنفيذ المناهج الدراسية وفق الخطة الموضوعة، كما تفقد التجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والأدوات التعليمية التي تضمن سير العملية التعليمية بكفاءة.

وخلال الزيارة، أجرى الدكتور علاء جودة حوارات مباشرة مع الطلاب والمعلمين للإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العملية التعليمية والتحديات التي قد تواجههم، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين القيادات التعليمية والمعلمين والطلاب لضمان تطوير العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

 

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وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الجولات الميدانية تهدف إلى تقييم الأوضاع داخل المدارس بشكل عملي والعمل على تحسين البيئة التعليمية وفقًا لأعلى معايير الجودة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية والعمل بروح الفريق لتحقيق أفضل النتائج للطلاب وتوفير بيئة تعليمية تساعدهم على التفوق والإبتكار.

 

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