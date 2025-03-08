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طقس اليوم السبت، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد، ماذا سيحدث؟

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

الطقس الآن، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا هامًّا بشأن حالة الطقس اليوم السبت 8 مارس 2025.

 

تحذيران في ساعات

ونشرت الأرصاد الجوية بيانًا على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" تحت عنوان “تنويه هام”، وقالت إنه من المتوقع تكوُّن شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأعقبت الأرصاد الجوية تحذيرها بتنويه جديد هام وقالت: "الآن شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".


كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

 

حالة الطقس اليوم السبت

وعن تفاصيل طقس اليوم السبت، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الأحد 9 مارس 2025 يحدث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 4) درجات.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، جاءت كالتالي:

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