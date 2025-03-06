جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية للجوالين

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، دورة تنمية وصقل المهارات الكشفية والإرشادية لجوالي وجوالات الجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفقا لخطة مركز التدريب الكشفي والإرشادي، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدورات لتأهيل أبناء الجامعة ليكونوا قادرين علي قيادة المستقبل وتحمل مسؤولياتهم اتجاه أنفسهم ومجتمعاتهم، حيث تسهم أنشطة الجوالة بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس وخدمة ومساعدة الآخرين.

جامعة كفر الشيخ: نساعد الطلاب على التعايش مع الأحداث المفاجئة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلبة على كيفية التعامل والتعايش مع الأحداث المفاجئة واتخاذ القرارات السليمة والتصرف الصحيح، كذلك خدمة الآخرين، وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق، متمنيًا التوفيق لجوالي وجوالات الجامعة.

وتضمن برنامج الدورة العديد من الفعاليات والجلسات التدريبية وورش العمل تمثلت في الافتتاح وعرض أهداف وأغراض الدورة، وجلسة تدريبية بعنوان الحركة الكشفية بين الماضي والحاضر والمستقبل، وقواعد تدريبية في الخلاء لإتقان وصقل المهارات الكشفية والإرشادية والتقاليد الكشفية والإرشادية ( تحية العلم والفرق بين الزي الكشفي والزي الإرشادي وبين التحيه والعلامة كذلك تقاليد الدوري والسمر)، والتعرف على مبادئ الإسعافات الأولية، وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأنشطة التطوعية، وورش عمل متنوعة خلال الجلسات.

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