السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجمع الأهالي بموقع سقوط سيارة داخل ترعة بقنا (صور)

تجمع الأهالي بموقع
تجمع الأهالي بموقع سقوط سيارة داخل ترعة بقنا

 تجمع عدد من أهالي قرية الشيخية التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا على أطراف الترعة للبحث عن الضحايا أو أشخاص مازالوا على قيد الحياة بداخل الترعة. 

وقام عدد من الأهالي بالبحث عن الضحايا من خلال فرق بحث مخصصة للبحث داخل الترعة.

فيما تم الدفع بعدد من رجال الغطاسين للبحث عن أي من ركاب السيارة لانتشالهم.

تفاصيل سقوط سيارة بترعة في قنا

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخية مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع سائق السيارة وسيدة تبلغ من العمر 48 عامًا، وإصابة اثنين آخرين وجاري البحث عن ضحايا آخرين داخل المياه بعد انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة الشيخية في قفط.

وتم انتشال الجثتين والمصابين واستخراج السيارة وجار البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين داخل المياه وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا انقلاب سيارة داخل ترعة قفط قنا قرية الشيخية محافظة قنا مركز قفط مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

تفاصيل سقوط سيارة داخل ترعة في قنا

ضبط 500 قطعة ألعاب نارية في حملة مكثفة بمركز نقادة في قنا

محافظ قنا يشارك في الإفطار الجماعي للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف

محافظ قنا يعقد اجتماعًا مع النواب لبحث الملفات الخدمية والتنموية
ads

الأكثر قراءة

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يسجل هدفا قاتلا في شباك السيتي بالدقيقة 84

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار اسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، دفاع الله عن النبي وحمايته

طالب: ليه ربنا عظَّم قدر السجود؟ رد هام من علي جمعة

فتاة تسأل: هل الصلاة بدون إسدال ولا خمار صحيحة؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية