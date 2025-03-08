السبت 08 مارس 2025
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محافظات

تفاصيل سقوط سيارة داخل ترعة في قنا

اسعاف
اسعاف

 لقى شخصان مصرعهما وإصابة آخرين، اليوم السبت، إثر سقوط سيارة داخل ترعة في قرية الشيخية، مركز قفط، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخية مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع سائق السيارة وسيدة تبلغ من العمر 48 عامًا، وإصابة اثنين آخرين وجاري البحث عن ضحايا آخرين داخل المياه بعد انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة الشيخية في قفط.

تم انتشال الجثتين والمصابين واستخراج السيارة وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين داخل المياه وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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