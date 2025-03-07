الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

ضبط 500 قطعة ألعاب نارية في حملة مكثفة بمركز نقادة في قنا

ضبط 500 قطعة ألعاب
ضبط 500 قطعة ألعاب نارية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة حملة تموينية مكثفة استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وبرئاسة ياسر حمادي رئيس المركز وأحمد قصدالله مدير إدارة المتابعة وبمشاركة مفتشي إدارة تموين نقادة.

إدارة تموين نقادة
وأسفرت الحملة عن أنه تم المرور على 10 محلات تجارية وتم ضبط 500 قطعة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول، كما تم تحرير  4 محاضر للمخالفين، وتم عمل محاضر جنح بمعرفة إدارة تموين نقادة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابه.

منع انتشار الألعاب النارية
ومن جانبه أكد رئيس المركز، أن هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابة التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين ومنع تداول هذه المواد التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة نقادة محلات تجارية

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