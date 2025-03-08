سماع الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي البنك الأهلي 15 مارس

حددت نيابة النزهة 15 مارس الجاري لسماع أقوال الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام نادي الزمالك.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـ VAR، تبين قيام الحكم بتوجيه ألفاظ نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.

على الجانب الآخر كشف مجدي المتناوي، المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي مفاجآت خطيرة بشأن التسريب الصوتي للحكم محمد عادل ضد لاعبي البنك في مباراة الزمالك بالدوري المصري.

وقال المتناوي في تصريحات خاصة لفيتو، إن مسئولي البنك الأهلي مثلوا اليوم أمام نيابة النزهة كما تم عرض التسجيل الصوتي والاستماع لمحتواه الذي تضمن سب وقذف وألفاظ خارجة وبذيئة من الحكم محمد عادل ضد لاعبي البنك الأهلي طوال المباراة والتي أثبتت تورط الحكم محمد عادل وصحة التسريبات الخاصة بالمباراة أيضا.

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