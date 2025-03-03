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حوادث

وزير الداخلية يأذن لـ 42 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

الجوازات
الجوازات

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 42 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 212 لسنة 2025

وجاء نص قرار ؛ وزارة الداخلية رقم 212 لسنة 2025 كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ تقـــــــــرر، أن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد ياسر محمود عبد الفتاح وآخرهم محمد صلاح عبد الله حمودة) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

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وزارة الداخلية قـرار رقم 210 لسنة 2025

كما صدر قرار ؛ وزارة الداخلية رقم 210 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ تقـــــــــرر ان يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  مصطفى مجدى يوسف حسن وآخرهم  عمرو سعد أحمد عياد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

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