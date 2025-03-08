ترامب يحرج رئيس الفيفا، والنشطاء: الرئيس الأمريكي يصبح لعبة بأحذية اللاعبين (فيديو)

أثارت ثلاثة مقاطع لـ الرئيس دونالد ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد قيام رئيس الفيفا بتسليم كأس العالم للأندية ومفتاحه للرئيس ترامب، حيث تقام البطولة في أمريكا هذا العام 2025.

رئيس الفيفا يسلم كأس العالم للأندية لترامب

كما قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بتسليم كرة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية للرئيس الأمريكي ترامب، وكُتب على الكرة اسم "ترامب"، وهي الكرة الرسمية التي سيلعب بها المباراة الافتتاحية في البطولة.

مفتاح كأس العالم للأندية يثير دهشة ترامب، فيتو



ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة من الاندهاش، عندما فاجأه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بالكشف عن التصميم الجديد لكأس العالم للأندية، الذي ظهر على شكل طبق مستدير، وله مفتاح ذهبي، حيث اندهش ترامب من طريقة فتح الكأس بالمفتاح، وأخذ يراقب إنفانتينو عند فتحه للكأس، كما تفاجئ ترامب أيضًا عندما سلمه رئيس الفيفا مفتاح الكأس، الذي سيسلمه ترامب بدوره للفريق الفائز في نهاية البطولة.

ترامب يحرج رئيس الفيفا

كما ظهر اندهاش ترامب أيضًا عندما قام رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بمنح كرة افتتاح مباراة بطولة كأس العالم للأندية، للرئيس ترامب، التي تستعمل للعب في المباراة الافتتاحية للبطولة، لكن الغريب أن الرئيس ترامب أخذ يحملق في الكرة التي كُتب عليها اسمه، وكان يديرها بين يديه، ليتضح في النهاية أنه قد أمسك بالكرة بشكل خاطئ "مقلوبة"، حيث قام أحد مرافقي إنفانتينو "ضاحكًا" بتعديل وضع الكرة بين يدى ترامب.

رئيس الفيفا يكشف عن تصميم جديد لكأس بطولة كأس العالم للأندية الذي سيقام في أمريكا بعام 2025.



مفتاح الكأس سيكون مع الرئيس ترامب، وسيسلمه للبطل الفائز بالبطولة. pic.twitter.com/hkMxQd8Guf — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) March 7, 2025

لم يفوت الرئيس الأمريكي الفرصة، حيث وجه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سؤالا محرجا عن مدى فوز المنتخب الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة هذا العام في أمريكا حيث سأل الرئيس الأمريكي، رئيس الفيفا عن الفريق الذي يمكن أن يفوز في البطولة، حيث قال ترامب: “ما هو الفريق المفضل للفوز بكأس العالم؟”.

ليرد رئيس الفيفا قائلًا: في كأس العالم للأندية 2025 ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، في كأس العالم للمنتخبات 2026، هناك الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإنجلترا.

رئيس الفيفا يسلم الرئيس ترامب الكرة الرسمية التي ستعلب فيها المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026.



الكرة تحمل اسم الرئيس ترامب، تكريمًا له. pic.twitter.com/0OwHVrtQ4u — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) March 7, 2025

لكن الرئيس الأمريكي باغت إنفانتينو بسؤال محرج عن مدى فوز أمريكا بالكأس، فقال: "هل يمكن لأمريكا الفوز؟".

وهنا رد رئيس الفيفا قائلًا: "نعم، ممكن، هناك لاعبون جيدون في أمريكا، ومع الدعم الشعبي خلفهم، هناك فرصة".

مقاطع اندهاش الرئيس الأمريكي ترامب من كأس العالم الذي تسلمه في مكتبه البيضاوي بالبيت الأبيض الأمريكي، وأسئلته المحرجة التي وجهها لرئيس الفيفا، والتي كشفت عن عدم معرفة وإلمام بتفاصيل لعبة كرة القدم، أثارت جدلًا واسعُا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

النشطاء يسخرون من إندهاش ترامب

وبرر عدد من النشطاء اندهاش ترامب قائلين: "كرة القدم لا تحظى بشعبية في أمريكا، الجميع يعرف هذا الأمر، رئيس الفيفا يجامله من الخوف".

الرئيس ترامب: ماهو الفريق المفضل للفوز بكأس العالم؟



رئيس الفيفا: في كأس العالم للأندية 2025 ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، في كأس العالم للمنتخبات 2026، هناك الارجنتين والبرازيل وإسبانيا وإنجلترا



الرئيس ترامب: هل يمكن لأمريكا الفوز؟



رئيس الفيفا:… pic.twitter.com/a57vW5itde — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) March 7, 2025



أما البلوجر صلاح الفارس فسخر قائلًا: "إذا لم تفز أمريكا بكأس البطولة سيفرض ترامب عقوبات على الفيفا".

وعلق آخر مازحًا فقال: "ترامب يقول إما تفوز أمريكا أو نفرض 50% ضرائب على سويسرا".

وسخر آخر قائلًا: "بعد يومين ترامب سيصرح ترامب للإعلام، ويقول: “على الفيفا أن يقدم الدعم الكامل لمنتخب أمريكا للوصول للمباراة النهائية في كأس العالم وإلا سوف أرفع الضرائب على الفيفا”".

وعلق البلوجر غنيم قائلًا: " ترامب لا يشجع كرة القدم ترامب يشجع الأموال فقط!".

في حين عبر أحد النشطاء عن اندهاشه قائلًا: "اسم ترامب سوف يكون تحت أحذية اللاعبين يشاهده جميع العالم، إهانة كبيرة له وهو... لا يعلم".

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