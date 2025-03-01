قصة ملهمة للعالم عبد الرحمن راشد في أمريكا

من شعشاع المنوفية إلى تكساس

في قلب الدلتا المصرية، حيث تنبض الحياة ببساطة ودفء، تقع قرية شعشاع التابعة لمحافظة المنوفية، من هذه الأرض الطيبة، انطلقت قصة ملهمة لشاب مصري طموح، تحدى الصعاب، ووصل إلى قمة العلم في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه البروفيسور عبد الرحمن راشد الحاصل على الدكتوراه في علوم وهندسة المواد، الذي أثبت للعالم أجمع أن الإرادة والعزيمة لا تعرفان حدودًا.

بداية مبكرة للتفوق

منذ نعومة أظافره، أظهر عبد الرحمن راشد نبوغًا وتفوقًا ملحوظًا في المرحلة الابتدائية، كان دائمًا في المقدمة، يحصد أعلى الدرجات، ويثبت جدارته. وفي المرحلة الإعدادية، كان من بين أوائل المحافظة، مما أهله لدخول مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، بعد اجتياز اختبارات الذكاء بتفوق ملحوظ، حيث كان الأول على مستوى الجمهورية.

تحديات وفرص في أرض الأحلام

لم تكن رحلة عبد الرحمن سهلة، فالدراسة في مدرسة STEM كانت باللغة الإنجليزية، وكان عليه أن يتأقلم مع نظام الدراسة الداخلي. لكنه سرعان ما تغلب على هذه التحديات، وأثبت تفوقه، ليحصل على منحة كاملة لدراسة الهندسة في جامعة نبراسكا الأمريكية.



في نبراسكا، واصل عبد الرحمن مسيرة التفوق، وقدم بحثًا في علم النانو، حاز على المركز الثاني على مستوى العالم. ولم يكتف بذلك، بل حصل على منحة لدراسة الرياضيات في جامعة سنغافورة، ثم عاد إلى نبراسكا ليكمل دراسته، ويتخرج بعد ثلاث سنوات ونصف فقط، وكان الأول على دفعته.

الوصول إلى قمة العلم

لم تمر إنجازات عبد الرحمن مرور الكرام، فقد التقطته جامعة تكساس العريقة، ليواصل دراسته في الدكتوراه، ويعمل مدرسًا بها. وفي معامل جامعة تكساس المتطورة، أبدع عبد الرحمن في علوم وهندسة المواد والطباعة ثلاثية الأبعاد، وابتكر تطبيقات لأبحاثه في مجالات مختلفة، منها علم الفضاء والمجالات الطبية.

نشر عبد الرحمن العديد من الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة، وبعد حصوله على الدكتوراه، أصبح عالمًا متميزًا في جامعة تكساس.

فخر واعتزاز بجذور مصرية أصيلة

إن قصة عبد الرحمن راشد هي قصة نجاح ملهمة، تؤكد أن العلم لا يعرف حدودًا، وأن الإرادة والعزيمة يمكن أن تحققا المعجزات. ونحن في مصر، نفخر ونعتز بهذا الشاب الذي رفع اسم بلاده عاليًا في المحافل العلمية الدولية.



إن عبد الرحمن راشد هو نموذج يحتذى به للشباب المصري، فهو يثبت أن النجاح ليس حكرًا على أحد، وأن كل شاب مصري يمكنه أن يحقق أحلامه، مهما كانت كبيرة، إذا آمن بقدراته، وسعى بجد وإخلاص.

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