السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الأحد، مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا

حالة الطقس
حالة الطقس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، ويسود طقس مائل للدفء  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14

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