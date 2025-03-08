نوتنجهام فورست & مانشستر سيتي.. نونو سانتو: اللاعبون يستمتعون باللعب على «سيتي جراوند».. جوارديولا يحسم الجدل حول سلوك جريليش.. ومرموش: هدفنا الفوز

يستضيف نوتينجهام فورست اليوم السبت نظيره فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

وتستعرض «فيتو» تصريحات مدربي ولاعبي مانشستر ونوتنجهام قبل لقاء اليوم.

نونو سانتو: مباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي ستكون صعبة للغاية

أكد نونو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست، على صعوبة المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن فريقه سيدخل المباراة وهو في وضع جيد، لكنه يدرك أن المنافس سيكون أكثر صعوبة.

وقال نونو: “مانشستر سيتي استعاد لاعبيه الغائبين وتمكن من تعديل مساره بلاعبين ذوي جودة عالية، لذلك ستكون المباراة أصعب بالتأكيد”.

وأوضح أن فريقه يمر بأوقات جيدة، وأن اللاعبين في نوتنجهام فورست يستمتعون باللعب على ملعب “سيتي جراوند”، مما يعزز من فرصهم في تقديم أداء قوي أمام فريق بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي.. العودة إلى المسار الصحيح مع مرموش وهالاند

من جانب آخر، يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لتحقيق الفوز في المباراة لضمان التقدم في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد مانشستر سيتي على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل عمر مرموش، وإرلينج هالاند، مهاجم الفريق النرويجي، لخطف النقاط الثلاث في مواجهة نوتنجهام فورست.

تصريحات عمر مرموش

وفي تصريحات له عبر موقع مانشستر سيتي، قال عمر مرموش: “مباراة نوتنجهام فورست مهمة بالنسبة لنا، نشعر أننا بحالة جيدة وفي كامل التركيز ونتدرب بجد”.

وأكد مرموش أن الفريق يقدم كل ما في وسعه في التدريبات للتحضير للمباراة، وأنهم يدخلون كل مباراة بنفس الروح القتالية، سواء كانت في الدوري الإنجليزي أو الكأس.

وأضاف: “نهدف دائمًا لتحقيق الفوز وتقديم 100% من مجهودنا، من المهم الفوز في كل المباريات، وليس فقط في هذه المباراة، بل أيضًا في المباريات القادمة”.

عمر مرموش

كما أشار مرموش إلى قوة فريق نوتنجهام فورست، قائلًا: “نوتنجهام فورست فريق جيد للغاية، كما ترون هم يؤدون بشكل جيد ويظهرون ذلك في جدول الترتيب” ورغم الاعتراف بجودة المنافس، أكد مرموش أن مانشستر سيتي سيبذل قصارى جهده في المباراة، مشيرًا إلى صعوبة التفوق على نوتنجهام فورست في ملعبه.

بيب جوارديولا يرد على أسئلة الصحفيين حول سلوك جاك جريليش

في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، تم طرح سؤال على بيب جوارديولا حول جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، والخروج المتأخر من ملهى ليلي في نيوكاسل بعد أمسية مليئة بالخمور.

ورد جوارديولا على السؤال بطريقة فكاهية قائلًا: “إنه مشهور جدًا الناس يتبعونه لا يوجد شيء للتعليق عليه”، وبذلك، اختار جوارديولا الهروب من الجدل حول الموضوع والتأكيد على عدم وجود حاجة لمناقشة هذا الأمر.

المباراة بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي: مباراة حاسمة في السباق

وتعتبر المباراة التي ستجمع بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة حاسمة في صراع الفرق على المراكز المتقدمة في الدوري.

ونوتنجهام فورست يطمح في الحفاظ على مركزه المتقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة استعادة نغمة الانتصارات بعد الفترة الصعبة التي مر بها هذا الموسم.

وتقام المباراة في ملعب سيتي جراوند في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، وتعد مواجهة مهمة لكلا الفريقين في ظل التنافس الشرس على المراكز الأوروبية، ستكون المباراة فرصة لنوتنجهام فورست لإثبات قوته، بينما يسعى مانشستر سيتي إلى استعادة مكانته بين الفرق الكبرى في الدوري

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