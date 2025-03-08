الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نقل أعضاء القديس تادرس المشرقي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نقل أعضاء القديس تاوضروس ( تادرس ) المشرقي الشهيد.

نقل تادرس المشرقي

وجرى نقل أعضاء القديس تاوضروس ( تادرس ) المشرقي الشهيد. وذلك أنه بعد أن استشهد القديس بالموت حرقًا، في مدينة أماسيا عاصمة إقليم البنطس بآسيا الصغرى سنة 306 م.

وبعد أن استقرَّت الأحوال وصدر منشور الإمبراطور قسطنطين الذي بموجبه أُعطيت الحرية الدينية للمسيحيين، شاءت العناية الإلهية أن يُنقَل جسد هذا الشهيد العظيم إلى مدينة نيصص، حيث بُنيت له كنيسة باسمه، وظهرت من جسده عجائب وآيات كثيرة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية الشرقية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا مقار عرض خلال اللقاء مع قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الخاصة بإيبارشية الشرقية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية جرجا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا بمحافظة سوهاج.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا مرقوريوس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في إيبارشية جرجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.