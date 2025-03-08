السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات مكثفة بالجيزة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
ads

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، المحلات، المطاعم، والمنشآت، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لضمان جودة الأطعمة المقدمة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة كبيرة في الإقبال على السلع الغذائية.

ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وكشفت تقارير مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين، التي استعرضها المحافظ، عن ضبط 13 طنًا من مصنعات اللحوم ومقطعات الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، خلال حملات مكثفة استمرت أسبوعين في مختلف أحياء ومراكز المحافظة.

تفاصيل الضبطيات بالأحياء والمراكز

وتم ضبط 3.1 طن مصنعات لحوم فاسدة في إمبابة وبولاق الدكرور، و4 طن من مصنعات اللحوم الفاسدة، الهياكل، ومفروم الدواجن غير الصالح للاستهلاك الآدمي في إمبابة والمنيرة الغربية، و5 طن من مقطعات اللحوم الفاسدة والهياكل ومفروم الدواجن في أحياء العجوزة، الدقي، الهرم، الطالبية، بولاق الدكرور، الوراق، والبدرشين، و1.2 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبطها خلال الحملات الرقابية.


إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وأكد الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 58 محضرًا ضد المخالفين، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وتواصل محافظة الجيزة حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين والتأكد من سلامة الغذاء، لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملات الرقابية على الاسواق الدكتور علاء عبد العال الطب البيطري بالجيزة الطب البيطري المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اللحوم الفاسدة المجازر الحكومية تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق تكثيف الحملات الرقابية شهر رمضان لحوم ودواجن فاسدة

مواد متعلقة

القومي للبحوث يوضح ضوابط تغذية الأم الحامل وصيامها في رمضان (فيديو)

شروط القبول بالمدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2025/2026

أخبار مصر اليوم: الحكومة تقرر تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم ببورسعيد.. طوارئ بالمواني وقناة السويس بسبب حالة الطقس.. حقيقة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس “IPS”

محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار لتسهيل الحركة المرورية

ضبط 2000 قطعة ألعاب نارية بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة

التعليم تنفي شائعة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس "IPS"

استنفار في الجيزة لمواجهة الأمطار، جهود مكثفة لسحب المياه وتسهيل حركة المرور

أستاذة بالقومي للبحوث توضح أفضل الوجبات للأطفال في شهر رمضان (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق بعد أسبوع من الارتفاعات

مجندة إسرائيلية مفرج عنها تثير الغضب بمقطع مستفز، والنشطاء: خليها تعود للأسر (فيديو)

اتحاد الكرة: حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

تزامنا مع يومها العالمي، أبرز مكتسبات المرأة المصرية في عهد السيسي

الأزهر: إيذاء الآمنين بالألعاب النارية حرام شرعًا

منوعات

المزيد

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

فنانة من دولة مسلمة ترسم لوحتين لامرأة برماد جثتها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت 8 مارس 2025

طقس اليوم، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

المزيد

انفوجراف

نجمات يرفعن شعار على واحدة ونص.. أبرزهن مي القاضي ومي عمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة بدر الصغرى.. نداء أبي سفيان السبب والخوف شعار المشركين

أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة والتابعين

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المادية

المزيد
الجريدة الرسمية