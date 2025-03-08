ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات مكثفة بالجيزة

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، المحلات، المطاعم، والمنشآت، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لضمان جودة الأطعمة المقدمة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة كبيرة في الإقبال على السلع الغذائية.

ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وكشفت تقارير مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين، التي استعرضها المحافظ، عن ضبط 13 طنًا من مصنعات اللحوم ومقطعات الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، خلال حملات مكثفة استمرت أسبوعين في مختلف أحياء ومراكز المحافظة.

تفاصيل الضبطيات بالأحياء والمراكز

وتم ضبط 3.1 طن مصنعات لحوم فاسدة في إمبابة وبولاق الدكرور، و4 طن من مصنعات اللحوم الفاسدة، الهياكل، ومفروم الدواجن غير الصالح للاستهلاك الآدمي في إمبابة والمنيرة الغربية، و5 طن من مقطعات اللحوم الفاسدة والهياكل ومفروم الدواجن في أحياء العجوزة، الدقي، الهرم، الطالبية، بولاق الدكرور، الوراق، والبدرشين، و1.2 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبطها خلال الحملات الرقابية.



إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وأكد الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 58 محضرًا ضد المخالفين، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وتواصل محافظة الجيزة حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين والتأكد من سلامة الغذاء، لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.