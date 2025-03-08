الإحصاء: 16% تمثيل المرأة في الحكومة خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديرًا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يلى أهم المؤشرات وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2025 (بيانات أولية)

بلغ عدد السكان المصريين بالداخل (107.3مليون نسمة) حيث مثلت الإناث منهم 52.2 مليون نسمة بنسبة 48.6%.

بلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100 أنثى).

وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى(2023/2024) بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.6% مقابل 50.4% للذكور.

وفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2023/2024) تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي:

23.6 % مرحلة التعليم قبل الابتدائي.

104.5 % المرحلة الابتدائية (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل).

106.1 % المرحلة الإعدادية.

41.6 %الثانوي العام، الثانوي الفني (16.7% تجارى،11.7% صناعي،.......الخ).

بلغ معدل التسرب في عامي (2021/2022 - 2022/2023) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي،بينما بلغت 0.7% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 0.6% للذكور فى نفس العام.

بيانات نشرة الزواج والطلاق 2023

ارتفع عدد عقود الزواج عام 2023 حيث بلغ 961220 عقد مقارنة بعام 2022 حيث كان 929428 عقدا.

انخفاض عدد حالات الطلاق إلى 265606 حالة عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 269834 حالة طلاق.

البيانات الأولية لبحث القـــــــوى العاملة عام 2024

بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 16.9% من اجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 70.3% للذكور.

بلغ معدل البطالة للإناث17.1% مقابل 4,2% للذكور.

بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4%. للذكور.

بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور.

بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 29.3% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.1%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.5%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.7%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.

المرأة في مواقع صنع القرار عام (2023 /2024):

حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة.

مثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024.

شاركت المرأة بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ وذلك في آخر تجديد للمحافظين عام 2024.

حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2024:

في مجال التمكين السياسي

أطلق المجلس حملة "مصر بتناديكى من جديد" رسالة صوتية موجهة من رئيسة المجلس لنساء مصر لتشجعيهن على المشاركة الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.

إعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا.

في مجال التمكين الاقتصادى

تم عقد 6 دورات لصاحبات المشروعات الصغيرة استفادت منها 98 سيدة بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية بمحافظات المنيا والغربية والبحيرة والأقصر تنفيذ عدد من الندوات عن أهمية الشمول المالى والرقمى ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمية بالتعاون مع البنك الكويتى الوطنى واستهدفت 176 سيدة.



في مجال التمكين الاجتماعي

تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة حيث ناقشت اللجنة وضع المرأة ذات الإعاقة فى قانون الأحوال الشخصية، والمفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وكيفية تغيرها، وأشكال العنف التى تواجهها المرأة ذات الإعاقة، والإطار الحقوقى للمرأة ذات الإعاقة. وإعداد استمارة استبيان لرصد الواقع الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى للجنة اعداد تقرير نهائي يوضح وضع المرأة ذات الإعاقة بقانون الأحوال الشخصية.

برنامج التوعية بالقضية السكانية

جلسات دوار (تم عمل 12.395 جلسة دوار(677,526 سيدة/ 149,607 رجال).

في مجال الحماية

المشاركة في فعاليات الدورة التأسيسية الثانية عشرة لأعضاء النيابة العامة الجدد، لاستعراض جهود المجلس في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، والتعرف على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

إقامة ورشتي عمل استهدفت 138 عضوا/ة من أعضاء وعضوات النيابة العامة حول الإطارالتشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وقوانين الأسر.

اليوم العالمي للمرأة

وجاء الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 8 مارس عام 1909 حيث قامت الآلاف من عاملات النسيج بالتظاهر في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبت هذه المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وكانت حركة "الخبز والورد" قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل.

وكان الاحتفال الأول بهذه المناسبة تخليدًا لتلك الاحتجاجات ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على صعيد العالم كله ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار"الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"وبهذه المناسبة يصدر الجهاز في هذا اليوم بيانًاً صحفيًاً يستعرض فيه أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

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