الإحصاء: 8.25% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبر 2024
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2024.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 118.05 خلال شهر ديسمبر 2024 (أولـي) مقابل 109.05خلال شهر نوفمبر 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.25٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاتة 79.72 خــــــلال شـــهــــر ديسمبر 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر نوفمبر 2024 حيــــث بلــــغ 75.08 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 6.19 ٪ وذلك لزياده طباعه الكتب الخارجيه.
• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 95.61 خــلال شــهـر ديسمبر 2024 مقـارنة بشهـر نوفمبر 2024 حيـث بـلـغ 93.28 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 2.50 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:
• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنتجات الغذائية 114.69 خــــلال شهــر ديسمبر 2024 مقــارنة بشــهــر نوفمبر 2024 حيــث بلــــغ 119.47 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 4.00 ٪ وفقا للعرض والطلب.
• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة منتجات التبغ 166.95 خـــلال شهــــر ديسمبر 2024 مقــارنـة بشــهر نوفمبر 2024 حــيــث بــــلـــغ 172.47 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 3.20 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
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