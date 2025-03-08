السبت 08 مارس 2025
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سيامة كاهن لكنيسة القديسة العذراء بشرق السكة في دشنا

سيامة كاهن لكنيسة
سيامة كاهن لكنيسة القديسة العذراء بشرق السكة في دشنا

سيم الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها الدياكون عماد بضابا كاهنًا باسم "القس ابراهيم" على كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس البابا كيرلس السادس بشرق السكة في دشنا.

وتمت الرسامة بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا ، بحضور مجمع الآباء  كهنة الإيبارشية وبعض الآباء الكهنة الضيوف.

وامتلأت الكنيسة بمئات المصلين من شعب الإيبارشية وسط فرحة كبيرة غمرت الجميع.

 جدير بالذكر أن الكاهن الجديد سوف يقضي فترة الخلوة الأربعين يوم بدير القديس العظيم الأنبا باخوميوس -الشايب بالأقصر.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهي بعيد القيامة المجيد.

صلوات الصوم الكبير

ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها. 

ويقام قداس يومى في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أى أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

الصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

ويعقب ذلك أسبوع الآلام، والذى تبدأ أحداثه عقب الاحتفال بأحد الشعانين حيث يتم تعليق الرايات السوداء وتغيير ستر الهيكل وتقرأ خلاله كافة النبوات والأحداث المتعلقة بآلام السيد المسيح وصلبه، إلى أن ينتهى بصلب الفرح والاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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