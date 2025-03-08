السبت 08 مارس 2025
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رياضة

بيسيرو يطلب مباريات الأهلي الأخيرة، تعرف على السبب

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

طالب البرتغالي بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جهازه المعاون آخر 3 مواجهات لفريق النادي الأهلي؛ لدراستها قبل لقاء الثلاثاء المقبل أمام النادي الأهلي

ويرغب بيسيرو في متابعة آخر لقاءات النادي الأهلي للوقوف على أماكن القوة والضعف لدي الفريق الأحمر لدراستها وإعداد تقرير بالفيديو لعرضه على اللاعبين قبل لقاء الأهلي لمنحهم تعليمات فنية خاصة بالمباراة.

راحة للاعبي الزمالك

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت على راحة من تدريبات الفريق بقرار من الجهاز الفني  بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الأحد استعدادًا لـمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على  فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفا ثانيا لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

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