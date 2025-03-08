تحرك برلماني بشأن تأخر صرف الزيادات على البطاقات التموينية

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي تم الإعلان عنها لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

تأخر صرف الزيادات للمواطنين على البطاقات التموينية

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء، أعلن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري.

بدالي التموين أكدوا عدم وجود أي إضافات جديدة بالبطاقات

وأشارت النائبة، في سؤالها إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين البسطاء اشتكوا من عدم حصولهم على هذه الزيادات، وبدالي التموين نفوا وجود أي مبالغ إضافية، مما تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

مطالب بسرعة تفعيل القرار خلال رمضان وقبل العيد

ودعت عضو مجلس النواب، الحكومة إلى سرعة تفعيل القرار وصرف الزيادات فورًا قبل عيد الفطر، متسائلة عن أسباب عدم تخصيص التمويل اللازم قبل الإعلان عن القرار، وعن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة مع تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.

وطالبت عضو البرلمان، بضرورة تقديم تفسير واضح حول سبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعد إعلانه رسميًا، ومن يتحمل مسؤولية خذلان المواطنين البسطاء الذين كانوا في انتظار هذه المساعدات.

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