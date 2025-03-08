جهود مكثفة للسيطرة على جنوح مركب سياحي في النيل بالمنصورة (صور)

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة المشاية السفلية امام فيلا غيث وسط محاولات مكثفة لتعويمها.

جنوح مركب سياحي بنيل المنصورة

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية تلقت إخطارا بجنوح مركب سياحي ثابت بنيل المنصورة أمام فيلا غيث، وعلي الفور هرعت سيارات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية.

ويكثف رجال قوات الحماية المدنية جهودهم لإنقاذ المركب، واستعانوا بحفارات كبيرة لربط المركب، حتى لا يتعرض للغرق.

وأخلت أجهزة الأمن المركب تمامًا، وقطعت الكهرباء عنه، وبدأت في سحب المياه من باطنه، وربط المركب باستخدام وايرات في حفارات توقفت في شارع الجمهورية من أجل تثبيته.

يذكر أن المنصورة شهدت ليلة 9 سبتمبر 2021، جنوح أحد المراكب في نهر النيل، فرع دمياط، أمام جامعة المنصورة، وتسبب في حالة من فزع بين المواطنين، وتم السيطرة عليه وإعادة تثبيته.

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