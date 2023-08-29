الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع شخصين وإنقاذ آخر، تفاصيل غرق مركب سياحي في النيل بالأقصر

جانب من عمل رجال
جانب من عمل رجال الإنقاذ

شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، غرقا جزئيا لأحد المراكب النيلية المتهالكة والتى تجرى فيها أعمال الصيانة والتطوير على كورنيش النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من رجال شرطة المسطحات المائية بكورنيش الأقصر، يفيد بوجود غرق جزئى لأحد المراكب النيلية المتهالكة وخارج الخدمة تمامًا، وذلك خلال إجراء عمليات الصيانة والتطوير داخلها استعدادًا للموسم السياحى الشتوى.

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وانتقل على الفور القيادات الأمنية ومسئولى المحافظة لموقع المركب وتبين غرق أكثر من نصفها فى نهر النيل جراء خروجها من الخدمة منذ فترة طويلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

وكشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن مصرع فردين من طاقم المركب السياحي الغارق صباح اليوم الثلاثاء، على كورنيش الأقصر وإنقاذ آخر، مؤكدا أن المركب خال من النزلاء منذ عام 2010.

وأكد محافظ الأقصر،  انتقال كل الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث مشيرا إلى أن الإنقاذ النهري تمكن من انتشال الجثمانين ضحايا المركب السياحي الغارق، وإنقاذ شخص آخر من أفراد طاقم المركزب.

والضحيتان هما حسين المغربى 21 عاما، من قرية أدفا سوهاج من عمال المركب، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابع لهيئة الرعاية، والثاني هو أحمد السيد 30 عاما، ومقيم في المنيا.

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