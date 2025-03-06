الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

إحالة سيدة متهمة بتمويل جماعة إرهابية للمحاكمة

إحالة سيدة متهمة
إحالة سيدة متهمة بتمويل جماعة ارهابية للمحاكمة

أمرت  النيابة العامة بإحالة سيدة متهمة بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أنشطة جماعة إرهابية محظورة للمحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة م. ع اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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النيابة العامة جرائم تمويل انشطة جماعة ارهابية نشر أخبار كاذبة

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