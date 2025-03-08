التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة أوسيم.. الجاني شقيق زوجة القتيل.. خلاف على 1000 جنيه السبب.. والنيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة

شهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة حادثًا بشعًا، حيث عُثر على جثة شخص مذبوحًا داخل غرفة نومه، مما أثار حالة من الذعر بين أهالي المنطقة، وانتقلت النيابة العامة فور تلقيها بلاغًا بالواقعة إلى مسرح الجريمة، برفقة فريق من خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة المكان ورفع الآثار، والبدء في التحقيقات للكشف عن غموض الحادث.

تفاصيل حادث أوسيم بالجيزة

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة تعود لـ"مجدي. س"، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو عامل كان يقيم بمفرده في شقته، وقد عُثر عليه مذبوحًا بطعنات متعددة في غرفة نومه، دون وجود أي آثار لكسر أو اقتحام لأبواب الشقة، مما يشير إلى أن الجاني شخص معروف للمجني عليه، ودخل إلى الشقة بطريقة شرعية.

إجراءات النيابة العامة في حادث أوسيم

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة، وكلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف التشريحي لبيان طبيعة الإصابات وطريقة ارتكاب الجريمة، كما أمرت بفحص الآثار المادية التي تم رفعها من مسرح الجريمة، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لتفريغها وتحليلها.

سرعة التحريات وكشف الجاني في جريمة أوسيم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز الجريمة، حيث أظهرت التحريات أن الجاني هو شقيق زوجة القتيل، ووفقًا لاعترافات المتهم، فقد ارتكب الجريمة بسبب خلاف مالي مع المجني عليه، حيث كان الأخير قد اقترض منه مبلغًا قدره 1000 جنيه منذ ثلاثة أشهر، ورفض سداده، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما انتهت بقتل المجني عليه بواسطة سكين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استغل وجود المجني عليه بمفرده في الشقة، وقام بذبحه قبل أن يلوذ بالفرار، وقد تم القبض على المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة ورفع البصمات من مسرح الجريمة، مما أدى إلى كشف هويته وتفاصيل ارتكابه للجريمة.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في القانون المصري يعتبر من أشد الجرائم، حيث تنص المادة 234 من قانون العقوبات على عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد، خاصة إذا كان القتل مقترنًا بظروف مشددة مثل سبق الإصرار أو الترصد. وفي هذه القضية، قد يواجه المتهم عقوبة الإعدام بسبب طبيعة الجريمة المروعة والظروف التي ارتكبت فيها.

وأعرب أهالي المنطقة عن صدمتهم من وحشية الجريمة، مطالبين بسرعة إنزال أقصى العقوبات بالجاني ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. كما طالبوا بتكثيف الإجراءات الأمنية في المنطقة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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