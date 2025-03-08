السبت 08 مارس 2025
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حوادث

بسبب الميراث، عامل يشرع في قتل زوجة عمه باستخدام سلاح ناري في أوسيم

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بالاعتداء على زوجة عمه محدثًا إصابتها، بجرح قطعي في الرأس طوله 10سم، وذلك على إثر خلافات عائلية على الميراث.

وكانت المجني عليها حررتْ محضرًا في مركز  شرطة أوسيم، تتهم فيه نجل شقيق زوجها بالاعتداء وإصابتها بجرح قطعي في الرأس طوله 10سم، وذلك على إثر خلافات عائلية على الميراث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليها تعرضت للاعتداء من قبل نجل شقيق زوجها، بضربها باستخدام مؤخرة سلاح ناري (فرد خرطوش) على رأسها، مما تسبب في إصابتها بجروح خطِرة استدعت إجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى تعرضها لنزيف حاد وكدمات متفرقة بالجسد.

 

وتواصل أجهزة البحث الجنائي  تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث لكشف حقيقة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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اجهزة البحث الجنائي الجيزة مركز شرطة أوسيم سلاح ناري

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