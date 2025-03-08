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رياضة

الزمالك راحة اليوم من التدريبات ويبدأ استعداداته الأحد لمواجهة الأهلي

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت على راحة من تدريبات الفريق بقرار من الجهاز الفني  بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدًا الأحد استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على  فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف ثاني لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

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الزمالك البرتغالي جوزيه بيسيرو يستأنف الزمالك تدريباته مواجهة الأهلي المقبلة دونجا

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