الثلاثاء 11 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

رنا رئيس تتذكر جدها بكلمات مؤثرة

رنا رئيس وجدها
رنا رئيس وجدها

 تذكرت الفنانة رنا رئيس جدها الراحل بكلمات مؤثرة في ذكراه، حيث نشرت عبر خاصية الأستوري بحسابها على انستجرام صورة تجمعها به.

كما كتبت رنا على الصورة “يارب تكون مبسوط في مكانك يا حبيبي.. وحشتني اوي ونفسي تكون معايا.. ببعتلك سلامي وحضني ليك.. بحبك.. قلبي بيحبك ووحشته وبتوحشه”.

أحدث أعمال رنا رئيس 

يعتبر مسلسل روح جدو هو أحدث أعمال الفنانة رنا رئيس وهو ثاني تجارب رنا رئيس في عالم البطولة المطلقة بعد مسلسل انترفيو.

تفاصيل مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

 

 

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أعمال الفنانة رنا رئيس مسلسل انترفيو مسلسل روح جدو رنا رئيس الفن
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