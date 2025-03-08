تابع اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

محافظ شمال سيناء يتابع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بالتنسيق الكامل مع مجلس مدينة العريش وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

طقس معتدل نهارًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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