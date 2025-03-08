السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

شفط مياه الأمطار،
شفط مياه الأمطار، فيتو

تابع اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

 

محافظ شمال سيناء يتابع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية 

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بالتنسيق الكامل مع مجلس مدينة العريش وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

طقس معتدل نهارًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقرار في الأحوال الجوية الاجهزة التنفيذية بالمحافظة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشرب والصرف الصحى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء خالد مجاور محافظ شمال سيناء شركة مياه الشرب والصرف الصحى عدم الاستقرار فى الاحوال الجويه
ads

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: زوجتي بترفض معاشرتي وفوجئت بالطفلة قدامي ولم أشعر بنفسي

بعد تقرير طبيب الأهلي، موقف جراديشار من مباراة القمة

أمطار وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت 8 مارس 2025

شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

ابنة أحمد فؤاد نجم تهاجم طاقم مسلسل ولاد الشمس: واخدين شغل أبويا بدون إذن ولا حتى قايلين اسمه

قبل مواجهة الأهلي، قرار عاجل من بيسيرو بعد الفوز على مودرن سبورت بصعوبة

بعد الهزيمة من الزمالك، مودرن سبورت يصدر بيانًا ضد الحكام ويطالب بايقاف عبدالعزيز السيد

منوعات

المزيد

مظاهرات حاشدة في واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب بخفض تمويل المجال العلمي (فيديو)

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

مي عمر تكشف لماجد المصري حقيقة والدتها في الحلقة الثامنة من "إش إش" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كلي بكُلك مشغول عن البشر، ابتهال مميز للشيخ عمر نبيل عبد الرازق (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية