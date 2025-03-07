الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات وحالة الطقس

طوارئ بالموانئ لتأمين عملية الملاحة بسبب الطقس

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا السبت حالة الطقس

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

بيان من الأرصاد بشأن تطورات حالة الطقس اليوم: ضباب بالقاهرة الكبرى وسحب رعدية بالإسكندية

حالة الطقس اليوم الجمعة، تحذير من سيول وأمطار رعدية بهذه المناطق

بدءا من الأحد المقبل، ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية

ربط عمليات القاهرة مع الأرصاد الجوية تحسبا لأي تقلبات الساعات المقبلة

سيول وأمطار رعدية، الأرصاد تعلن المناطق المتضررة من الأمطار غدا
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

الزمالك يهدد ثلاثي الأهلي بالغياب أمام بيراميدز

وزير جيش الاحتلال: لا نثق بنظام الشرع وسنبقى لفترة غير محددة بالأراضي السورية

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

مفاجأة، اتحاد الكرة يحذف منشور حكام مباراتي كأس مصر اليوم

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية