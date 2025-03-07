الجمعة 07 مارس 2025
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أخبار مصر

طوارئ بالموانئ لتأمين عملية الملاحة بسبب الطقس

موانئ فيتو
موانئ فيتو

 بسبب استمرار موجة الطقس الغير مستقر، أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذى يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

 

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

 وشدد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على كافة المواني والهيئات التابعة للنقل البحرى بسرعة التنسيق مع كافة الخطوط الملاحية ومالكي السفن للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد إسماعيل أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأى ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

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استقرار الأحوال الجوية اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى توقعات الارصاد الجوية
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