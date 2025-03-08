السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، ريهام حجاج تستأنف تصوير "أثينا" غدًا

مسلسل أثينا
مسلسل أثينا

مسلسلات رمضان 2025، تستأنف الفنانة ريهام حجاج تصوير المشاهد المتبقية لها من مسلسلها الجديد “أثينا” الذى يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني غدًا بعد فترة توقف دامت لما يقرب من 5 أيام بسبب تدهور حالتها الصحية في الأيام الماضية.

 

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل أثينا ذهاب نادين "ريهام حجاج" لـ هشام خطاب ومعها هارد ديسك الخاص بمحمود العشري أولى حالات الانتحار في الجامعة؛ كي يبدأ في البحث بداخله للعثور على أي شيء يخص مشروع أثينا.

ويقوم برنامج أثينا بمراسلة نادين ويخبرها كيف قام آدم بالانتحار، بعد الفيديو الذي انتشر له داخل الجامعة، ويبدأ في مراسلتها وإخبارها بكل شيء خاص بجميع من حولها.

 

وتريد ريهام حجاج العودة لقطاع المراسلين وعملها كمراسلة صحفية، ولكن لم تتم الموافقة على العودة إلا بعد ذهابها لطبيب نفسي لتقليل العلاج قبل عودتها للعمل.

وتشهد الحلقة السابعة إخفاء جميع التحاليل الطبية الخاصة بمي شقيقه نادين والتي تؤكد تناولها بعض المواد المخدرة، ولكن هناك شخص واحد عثر عليها وهو قريب من حبيب نادين السابق.

وتعثر نادين على صورة لشقيقتها والفنان نبيل عيسى معالمها بالجامعة، ولكن تجد خلف صورتهما رسالة حب منها، ويبدأ نبيل عيسى في إخبارها بعلاقتهما كيف كانت.

 

تحقيق مكاسب غير مشروعة

ويبدأ أثينا في كشف أسرار جديدة عن كل المحيطين بها، لدرجة أنها أصبحت ترجع له في كل خطوة تقوم بها، وتوجه نادين اتهام لأثينا بأنه من قام بإيذاء شقيقتها مي.

وشهدت  الحلقة الحلقة السادسة من مسلسل أثينا بمواجهة نبيل عيسى، الشريك في الأكاديمية التعليمية، لأصحاب مي، متهمًا إياهم بسرقة الامتحانات وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

 

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ويعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان.

 

 

 

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أثينا ريهام حجاج الحلقة الثامنة من مسلسل أثينا أثينا الحلقة 8 مسلسلات رمضان 2025 نبيل عيسى

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