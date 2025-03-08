مسلسل جودر 2 الحلقة 7، جودر ينقذ شروق بأعجوبة وشومان يفاجئه

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جودر 2 حول شروق التي لا تزال أسيرة لدى شومان، ووضعها الصحي يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

بينما يشعر جودر بقلق شديد على زوجته الغائبة ويبدأ في البحث عنها في كل مكان، غير مدرك للمحنة التي تمر بها.

في تلك الأثناء، تنصح إحدى السيدات المنتميات إلى عصابة شومان زعيمها بأن يجلب امرأة تستطيع مساعدة شروق على تجاوز أزمتها الصحية، وبالفعل، يتم استقدام “أم سبروت”، التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، وهي امرأة تعرف شروق جيدًا.

تطمئن أم سبروت شروق وتخبرها بأنها ليست وحدها، وأنها ستساعدها، وبعد أن تكسب ثقة أفراد العصابة، توهمهم أم سبروت أن شروق بحاجة إلى أدوية وأعشاب خاصة لإنهاء حملها، يقتنع أفراد العصابة ويجلبون لها جميع المواد التي طلبتها، لكن بدلًا من تحضير دواء للإجهاض، تعد أم سبروت خلطة مخدرة وتضعها في الماء.

وبمجرد أن يشربها أفراد العصابة، يسقطون جميعًا فاقدي الوعي، أما شروق، فتمنحها أم سبروت نبتة ساعدتها على ألا تشعر بأي ألم.

في هذه الأثناء، يشعر سليم، شقيق جودر، بالذنب الشديد لمشاركته في اختطاف زوجة أخيه، فيقرر أخيرًا تصحيح خطئه، فيهرب من موقع العصابة ويذهب إلى جودر ليخبره بمكان احتجاز شروق.

يجمع جودر رجال الحارة ويستعدون للهجوم لإنقاذ شروق، وعند وصولهم، يقتحمون المكان بحذر، لكن في اللحظة التي يحاولون فيها إخراج شروق، يظهر شومان فجأة، ويشتبك جودر معه في قتال عنيف، ويتمكن في النهاية من التغلب عليه، ويتم إنقاذ شروق وأم سبروت بنجاح.

تفاصيل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر 2

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر 2 حول جودر الذي لم يطلب من عبد الأحد سوى الحصول على جراب الطعام، وعاد عبد الأحد وعبد الرحيم إلى القصر ولكن عبد الأحد اكتشف وجود شواهي في القصر أثناء غيابه.

وبعدما أعادتها شواهي للقصر، أنكرت جوهرة أن أحدًا قد دخل إلى القصر في غياب والدها، ولم يشعر والدها بالراحة لردها.

ويقابل جودر الشيخ عبد الله ويمنحه الكتاب الخاص بالشمردل، أما جودر فاحتفظ بالكنوز التي ائتمنها عليه عبد الأحد وعاد إلى منزله واستقبلته والدته، أما شروق فكانت في “الدكان” وأتى إليها ولد صغير أخبرها أن هناك سيدة لديها مرسال لها من جودر، وبمجرد وصولها للسيدة وضعت قطعة قماش على فمها لتكتم صوتها، واختطفها رجال شومان وهناك وبينما كان شومان يتحدث معها تسقط شروق وتبدو عليها علامات الإجهاض.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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