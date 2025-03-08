السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرية الروبيات في الفيوم تنظم إفطارا جماعيا للأهالي

شوارع الروبيات تحولت
شوارع الروبيات تحولت إلى مائدة رمضانية، فيتو

قال سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، إن قرية الروبيات التي تقع في دائرة مركزطامية، ضربت أروع الأمثال في الترابط، أثناء إفطار يوم أمس الجمعة، بتنظيم إفطار جماعي لكل أهل القرية، وتحولت الشوارع إلى مائدة رمضانية كبيرة.

دعوة الترابط بين عائلات القرية

وأضاف رئيس مدينة طامية، أنه يأمل أن تسري عدوه الوحدة بين أهالي قرى المركز بالكامل ويتكرر هذا التجمع المثير للدهشة ويعطي أروع رسالة على وحدة هذا الشعب، فهي عادة تدعو إلى تماسك ووحدة وترابط أبناء القرية، خاصة أن مجتمع الفيوم شبكة من العائلات والقبائل التي تربطها أواصر المصاهرة.

أبناء الفيوم العائدون من السودان: ثقتنا في الحكومة المصرية لم تهتز (فيديو)

مصادرة 50 ألف شمروخ وألعاب نارية قبل طرحها للبيع في الفيوم

وأكد رئيس مدينة ومركز طامية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القرى الأولى بالرعاية، وتسعى جاهدة لتطوير سبل الحياة فيها، والجهاز التنفيذي يعمل كفريق عمل واحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وتحسين مستوى الأحوال المعيشية في شتى نواحي الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم قرية الروبيات مركز طامية رئيس مركز ومدينة مستوى الخدمات المقدمة مائدة رمضان

مواد متعلقة

أبناء الفيوم العائدون من السودان: ثقتنا في الحكومة المصرية لم تهتز (فيديو)

مصادرة 50 ألف شمروخ وألعاب نارية قبل طرحها للبيع في الفيوم

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم -القاهرة"

حالة الطقس غدا السبت 8-3-2025 في محافظة الفيوم

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 8 مارس 2025

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البسلة والملوخية والليمون البلدي يواصل صدماته

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي والجمبري يبدأ بـ 170 جنيها

إصابة 12 شخصا على الأقل بإطلاق نار في حانة بمدينة تورونتو الكندية

ترامب يهدد روسيا بالعقوبات وموسكو ترد: السطر الأول من منشورك هو الأهم

بعد تقرير طبيب الأهلي، موقف جراديشار من مباراة القمة

ابنة أحمد فؤاد نجم تهاجم طاقم مسلسل ولاد الشمس: واخدين شغل أبويا بدون إذن ولا حتى قايلين اسمه

طقس اليوم السبت، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد، ماذا سيحدث؟

منوعات

المزيد

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

فنانة من دولة مسلمة ترسم لوحتين لامرأة برماد جثتها

مظاهرات حاشدة في واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب بخفض تمويل المجال العلمي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

طقس اليوم السبت، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد، ماذا سيحدث؟

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

المزيد

انفوجراف

مي عمر تكشف لماجد المصري حقيقة والدتها في الحلقة الثامنة من "إش إش" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية