قرية الروبيات في الفيوم تنظم إفطارا جماعيا للأهالي

قال سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، إن قرية الروبيات التي تقع في دائرة مركزطامية، ضربت أروع الأمثال في الترابط، أثناء إفطار يوم أمس الجمعة، بتنظيم إفطار جماعي لكل أهل القرية، وتحولت الشوارع إلى مائدة رمضانية كبيرة.

دعوة الترابط بين عائلات القرية

وأضاف رئيس مدينة طامية، أنه يأمل أن تسري عدوه الوحدة بين أهالي قرى المركز بالكامل ويتكرر هذا التجمع المثير للدهشة ويعطي أروع رسالة على وحدة هذا الشعب، فهي عادة تدعو إلى تماسك ووحدة وترابط أبناء القرية، خاصة أن مجتمع الفيوم شبكة من العائلات والقبائل التي تربطها أواصر المصاهرة.

وأكد رئيس مدينة ومركز طامية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القرى الأولى بالرعاية، وتسعى جاهدة لتطوير سبل الحياة فيها، والجهاز التنفيذي يعمل كفريق عمل واحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وتحسين مستوى الأحوال المعيشية في شتى نواحي الحياة.

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