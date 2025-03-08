السبت 08 مارس 2025
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حوادث

انفجار أسطوانة غاز سبب في اختراق شقة المنيب

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

توصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى أسباب حريق شقة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتبين أن انفجار أنبوبة غاز أثناء قيام ربة منزل بتحضير إفطار المغرب مما أدى إلى حريق الشقة، ونتج عنه انهيار سلم داخلي بالعقار وإصابة شخص تم نقله إلى مستشفى أم المصريين.


انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بفريق إنقاذ بري وسيارتي دفاع مدني تابعة للحماية المدنية.

 

 

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة عقب تناول الإفطار بعين شمس

وعلى جانب آخر كان قد تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من أحد العقارات بمنطقة عين شمس.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 7 والمكون من 7 أدوار، وحاصرت القوات مصدر النيران ونقل 3 حالات اختناق إلى مستشفى عين شمس العام للعلاج.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد، وأشارت التحريات المبدئية أن ماسًا كهربائيًّا وراء الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة عقب تناول الإفطار بعين شمس

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة للحماية المدنية

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