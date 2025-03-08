منتخب القاهرة ٢٠٠٥ يهزم الجيزة 3-0 في بطولة منتخبات القطاعات

حقق منتخب القاهرة فوزًا كبيرًا على الجيزة بنتيجة 3-0 في بطولة منتخبات القطاعات في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بملعب دار ضباط الوقود بحضور الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم.



أحرز أهداف القاهرة أمام منتخب الجيزة كل من: سعيد خالد هدفًا، وكامل أحمد هدفين.



ويقود منتخب القاهرة 2005 جهاز مكون من محمد مصطفى مديرًا فنيًّا، ومحمد كمال اليمني مدربًا، وأحمد طلعت أخصائي علاج طبيعي، وتامر سعيد إداريا وأيمن حسان مديرًا إداريًّا.



وتضم اللجنة المنظمة من القاهرة كلًّا من أحمد عاطف وهاني صلاح ومحمد مجدي وأمير الجندي ومحمود سعيد.



وكانت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة محمد حشيش قررت تشكيل الجهاز الفني لمنتخب القاهرة مواليد ٢٠٠٥ استعدادًا لبطولة منتخبات المناطق لقطاع القاهرة الكبرى والتي تضم فروع القاهرة والجيزة والقليوبية والمؤهلة للقطاعات علي مستوي الجمهورية.

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