مسلسلات رمضان 2025، المخرج معتز التوني يظهر بشخصيته الحقيقية بالحلقة 6 من "عقبال عندكو"

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “عقبال عندكو”، بداية قصة جديدة يقدمها الثنائي “حسن الرداد ” و“إيمي سمير غانم”، حيث يتكون المسلسل من حلقات متصلة منفصلة ويرصد بعض القصص والمواقف الكوميدية.

وتناولت الحلقة قصة عبد الباسط “حسن الرداد” ودعاء “إيمي سمير غانم”، حيث يحاول عبد الباسط دخول مجال التأليف السينمائي، فيلجأ للمخرج معتز التوني، الذي يظهر شخصيته الحقيقية في المسلسل، إلا أنه لا يقتنع بموهبة عبد الباسط، ويرفض السيناريو الذي قدمه له.

وتنتقل الأحداث إلى بعض الأزمات الأسرية بين عبد الباسط ودعاء، خاصة أنه تسبب لها في أن تترك مجال عملها الذي كانت تحبه، من أجل التفرغ للمنزل ولتربية الأبناء، وهذا ما تسبب في أزمات كثيرة بينهما، حيث تطلب دعاء الطلاق، رغم أنها حامل وتنتظر مولود جديد.

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل عقبال عندكو

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكو

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

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