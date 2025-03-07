الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائد أتوبيس للسير عكس الاتجاه بمدينة نصر

القبض على قائد أتوبيس
القبض على قائد أتوبيس للسير عكس الإتجاه بشارع مصطفى النحاس

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على قائد أتوبيس للسير عكس الإتجاه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر.

القبض على قائد أتوبيس للسير عكس الإتجاه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر 
القبض على قائد أتوبيس للسير عكس الإتجاه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر 

 

وكانت أجهزة الأمن، تتابع ما تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الإتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس وقائده سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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