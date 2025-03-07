الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الفيحاء بهدف كنو في الشوط الأول

الدوري السعودي، يتقدم فريق الهلال على نظيره الفيحاء بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة، بالجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وسجل محمد كنو هدف التقدم لفريق الهلال في الدقيقة 18 من الشوط الأول بالمباراة.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي

وتمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، ويمكنك مشاهدة مباراة الفيحاء ضد الهلال عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

معلق مباراة الهلال ضد الفيحاء

أسندت شبكة قنوات SSC Sports مهمة التعليق على مباراة الهلال والفيحاء، إلى المعلق مشاري القرني.

ويدخل الهلال بعد خسارته الأخيرة المحبطة أمام الأهلي في المملكة أرينا (2-3)، وذلك لمواصلة مطارد الاتحاد على القمة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، متخلفًا بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

في المقابل يحتل الفيحاء المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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